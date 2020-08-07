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Газета "Кишиневские новости"

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Оппозиция требует у правительства денег для своих сторонников

07 августа
13:36 2020
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Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе предложил депутатам парламента провести внеочередное заседание законодательного органа, сообщает Инфотаг.

Темой для обсуждения должно стать катастрофическое положение в сельском хозяйстве. По мнению Нэстасе, в наиболее пострадавших от засухи районах необходимо объявить чрезвычайное положение и увеличить финансовую помощь сельхозпроизводителям. Председатель партии считает, что депутаты не могут долго пребывать на каникулах, когда экономика в кризисной ситуации. Также Нэстасе настаивает: правительство должно выплатить участникам войны 1992 года ко Дню независимости, 27 августа, единовременное пособие в тысячу леев. Участники войны на Днестре по большей части голосуют за правые партии, которые сегодня находятся в оппозиции.

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