Ассоциация патронатов в области дорожного транспорта (APOTA) осудила протесты на Леушенской таможне. В сообщении APOTA говорится, что нелегальные перевозчики используют введенные странами ЕС ограничения на въезд для того, чтобы продолжать свою незаконную деятельность.

По информации, предоставленной APOTA, госбюджет теряет до 40% доходов из-за нелегальных перевозок.

«Нелегальные перевозчики прикрываются тем, что представителям диаспоры нужно отправлять посылки родственникам. Во время чрезвычайного положения число незаконных перевозок увеличилось, так как на таких перевозчиков ограничения не распространяются. Причина их протестов — запреты на передвижение, введенные странами ЕС. Это не имеет ничего общего со штрафами, наложенными ANTA», — отметили в ассоциации.

Представители APOTA призвали власти быть осторожными при рассмотрении требований протестующих.

«Надеемся, что после принятия решений в отношении таких „транспортников“, легальным перевозчикам не придется выходить на протест», — заявили в APOTA.

Напомним, что накануне вечером транспортники протестовали на Леушенской таможне.

Читайте также: Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни

Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна