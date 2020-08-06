Новый набор игрушек посвящен предстоящим выборам президента

В комплекте четыре куклы. У каждой – своя роль: менеджер компании, кандидат, избиратель и сборщик средств. Более того, каждая из кукол представляет женщину другой национальности с другим цветом кожи, в соответствии с этническим составом населения США. Стиль одежды и телосложение у всех тоже разные.

Представитель компании, выпускающих куклу Барби с 1959 года пояснила, что, создавая новый комплект, фирма ставила перед собой цель вызвать у девочек интерес к общественной жизни. Пока что на выборных руководящих должностях женщин насчитывается менее трети от общего числа, а афроамериканок – и того меньше. Значит, надо внушать девочкам, что за свои права надо бороться, в том числе и с помощью куклы Барба, рассказывает телеканал «360».

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