Памятники относятся к XIII веку до нашей эры

Раскопки велись к югу от Каира. Ученым удалось обнаружить несколько монументов, высеченных из розового, черного гранита и известняка эпохи правления фараона Рамзеса II. Каждый из памятников богато украшен иероглифическими надписями и изображениями богов. Есть среди находок и монумент самому Рамзесу, а также небольшие статуэтки древнеегипетских богов. Все это относится к XIII веку до нашей эры. Вновь обнаруженные артефакты еще предстоит тщательно изучить.

Рамзес II был уникальной фигурой. Он правил Египтом в течение семидесяти лет, больше, чем какой-либо другой фараон. На период его правления приходится расцвет Древнего Египта, а возведенные в эпоху Рамзеса многочисленные гигантские сооружения и сегодня вызывают восхищение размахом и мастерством древних строителей, сообщает РИА «Новости».

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