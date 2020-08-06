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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Египте нашли новые артефакты времен фараона Рамзеса II

В Египте нашли новые артефакты времен фараона Рамзеса II
06 августа
21:41 2020
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Памятники относятся к XIII веку до нашей эры

Раскопки велись к югу от Каира. Ученым удалось обнаружить несколько монументов, высеченных из розового, черного гранита и известняка эпохи правления фараона Рамзеса II. Каждый из памятников богато украшен иероглифическими надписями и изображениями богов. Есть среди находок и монумент самому Рамзесу, а также небольшие статуэтки древнеегипетских богов. Все это относится к XIII веку до нашей эры. Вновь обнаруженные артефакты еще предстоит тщательно изучить.

Рамзес II был уникальной фигурой. Он правил Египтом в течение семидесяти лет, больше, чем какой-либо другой фараон. На период его правления приходится расцвет Древнего Египта, а возведенные в эпоху Рамзеса многочисленные гигантские сооружения и сегодня вызывают восхищение размахом и мастерством древних строителей, сообщает РИА «Новости».  

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