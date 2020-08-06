Китайский суд приговорил гражданина Канады к смертной казни за подпольное изготовление и распространение кетамина – наркотического вещества, пишут ВВС.

Суд города Гуанчжоу нашел Сюй Вэйхуна виновным и приговорил гражданина Канады к смертной казни. Его подельник Вэнь Гуаньсун приговорен к пожизненному заключению. Вэйхун стал уже третьим канадцем, приговоренным к смертной казни в Китае. Отношения между Канадой и Китаем стали особо напряженными, когда в 2018 году в Ванкувере был арестован исполнительный директор компании Huawei.

Местные СМИ передают, что Сюй Вэйхун и Вэнь Гуаньсун занимались изготовлением кетамина еще с октября 2016 года. Полиция изъяла 120 кг вещества из дома Вэйхуна. Кетамин является средством для наркоза, применяемым в экстренной медицине, в качестве обезболивающего, и в ветеринарии. Является психоактивным веществом, изменяющим восприятие реальности.

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