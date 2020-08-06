Сегодня звон колоколов в Хиросиме ознаменовывает 75 годовщину со дня первого и единственного случая боевого применения ядерного оружия в истории человечества. О событии рассказывают ВВС.

6 августа 1945 года, американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу «Малыш» эквивалентом в 13-18 килотонн тротила на японский город Хиросиму, убив около 140 000 человек. Три дня спустя вторую атомную бомбу «Толстяк» эквивалентом в 20 килотонн тротила сбросили на Нагасаки.

Ранним утром сегодня, 6-го августа, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и мэр Хиросимы присоединились к выжившим и их семьям в Мемориальном парке мира. Обычно в день годовщины парк переполнен тысячами людей, желающими отдать дань уважения пострадавшим в трагедии. В этом году, в связи с пандемией, такую возможность получили не все – количество мест было строго ограничено. Стулья в парке были расставлены в соответствии с правилами социального дистанцирования, а все присутствующие были в масках.

Атомная бомба полностью разрушила город, но Хиросима не только выстояла, но и превратилась в развитой экономический центр. Сегодня восстановленная Хиросима является символом мира.

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