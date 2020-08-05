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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 6 августа

Поздравьте тех, кто празднует именины 6 августа
05 августа
23:31 2020
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6 августа День Ангела у Анатолия, Афанасия, Бориса, Глеба, Давида, Ивана, Иллариона, Кристины, Николая, Романа.

Целеустремленные и трудолюбивые, рожденные в этот день смелы и отважны, они готовы к любым испытаниям. Умные и гибкие, они легко подстраиваются под условия, которые актуальны на данный момент. Вселенная обеспечила их мощным творческим потенциалом. А как натуры творческие для них важно быть признанными и любимыми. Они умеют дружить. Но они обидчивы и склонны к самоедству. Для того, чтобы жизнь была счастливой и наполненной настоящим творчеством, им нужно подняться над суетой и мелочностью, не зависеть от мнения окружающих, научиться вовремя отпускать обиды и жить в гармонии с собой и окружающим миром.

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