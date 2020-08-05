SpaceX: «Марсолет» Илона Маска успешно прошел первые испытания!
Прототип космического корабля нового поколения от SpaceX успешно взлетел на высоту 150 м, пройдя первые испытания, сообщают ВВС.
Тестовый вариант нового изобретения Илона Маска без отказов поднялся в воздух на выхлопной трубе, после чего развернул посадочные ножки и удачно приземлился, мягко коснувшись земли. Испытание прошло на частном космодроме SpaceX в деревне Бока-Чика, штат Техас, вечером во вторник, 4-го августа.
Прошедший тестовый полет стал первым за целый минувший год для ракетного двигателя Раптор. Тестовый вариант нового космического корабля, названный SN5, уже успели сравнить с зернохранилищем и цистерной для воды, однако именно этот аппарат может осуществить давнюю мечту всех фантастов – путешествия людей на Луну и на Марс.
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