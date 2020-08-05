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Газета "Кишиневские новости"

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SpaceX: «Марсолет» Илона Маска успешно прошел первые испытания!

SpaceX: «Марсолет» Илона Маска успешно прошел первые испытания!
05 августа
21:26 2020
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Прототип космического корабля нового поколения от SpaceX успешно взлетел на высоту 150 м, пройдя первые испытания, сообщают ВВС.

Тестовый вариант нового изобретения Илона Маска без отказов поднялся в воздух на выхлопной трубе, после чего развернул посадочные ножки и удачно приземлился, мягко коснувшись земли. Испытание прошло на частном космодроме SpaceX в деревне Бока-Чика, штат Техас, вечером во вторник, 4-го августа.

Прошедший тестовый полет стал первым за целый минувший год для ракетного двигателя Раптор. Тестовый вариант нового космического корабля, названный SN5, уже успели сравнить с зернохранилищем и цистерной для воды, однако именно этот аппарат может осуществить давнюю мечту всех фантастов – путешествия людей на Луну и на Марс.

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