Прототип космического корабля нового поколения от SpaceX успешно взлетел на высоту 150 м, пройдя первые испытания, сообщают ВВС.

Тестовый вариант нового изобретения Илона Маска без отказов поднялся в воздух на выхлопной трубе, после чего развернул посадочные ножки и удачно приземлился, мягко коснувшись земли. Испытание прошло на частном космодроме SpaceX в деревне Бока-Чика, штат Техас, вечером во вторник, 4-го августа.

Прошедший тестовый полет стал первым за целый минувший год для ракетного двигателя Раптор. Тестовый вариант нового космического корабля, названный SN5, уже успели сравнить с зернохранилищем и цистерной для воды, однако именно этот аппарат может осуществить давнюю мечту всех фантастов – путешествия людей на Луну и на Марс.

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