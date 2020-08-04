На левом берегу Днестра с 15 августа до 25 октября разрешается охота на полевую и водно-болотную птицу, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В период коронакризиса можно выходить пострелять дичь группами не более чем из трех человек. Определены дни охоты: с использованием огнестрельного оружия – суббота и воскресенье, а с использованием ловчих хищных птиц – четверг и пятница. Запрещен отстрел птиц в садах и виноградниках.

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