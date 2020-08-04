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Газета "Кишиневские новости"

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Киев готовится к противопартизанской войне

04 августа
23:26 2020
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В октябре, в столице Украины пройдет авиакосмический салон под названием «Авиасвит ХХІ», в нем примет участие бразильская авиастроительная компания Embraer, сообщает «Военное обозрение».

Страна, где много-много диких обезьян, представит на суд публики в Киеве свой давно известный турбовинтовой штурмовик EMB-314 Super Tucano. Украинская сторона давно высказывала заинтересованность в покупке самолета данного типа. В октябре прошлого года группа украинских пилотов облетала штурмовик в Португалии и осталась довольна результатами. По мнению летчиков, подобного рода машины могут очень пригодиться в противопартизанской войне. Однако, где таковая предстоит, не уточняется.

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