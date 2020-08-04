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Газета "Кишиневские новости"

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Нэстасе пожаловался на президента Молдовы

04 августа
23:26 2020
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Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру на президента Игоря Додона.  

По мнению Нэстасе, глава государства не должен был на совместной встрече называть лидера Приднестровья «президентом». Подобного рода лексику Нэстасе определил как попытку федерализации страны. Оппозиционер считает главу левобережья Днестра человеком, подчинившим себе «часть территории РМ, оккупированной сепаратистскими силами». 

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