5 августа День Ангела у Андрея, Анны, Виталия, Михаила, Трофима, Фёдора.

Необычайно позитивные, добрые и отзывчивые, рожденные в этот день отличаются жизнелюбием. Благодаря этим качествам они притягивают к себе окружающих, которых могут с легкостью убедить в чем угодно и подвигнуть к действиям в своих интересах. Не конфликтные и не скандальные, именинники 5 августа отстаивают свою точку зрения исключительно силой слова. При том, что они умеют наладить отношения с окружающими, рожденные в этот день предпочитают работать если и в коллективе, то по своей программе, чтобы лавры победы не пришлось делить ещё с кем-то – и в этом они настоящие зодиакальные Львы.

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Поздравляем именинников!

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