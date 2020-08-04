Луна в Рыбах. Прекрасное время для самосовершенствования

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 5 августа?

День в общем благоприятный, достаточно сбалансированный. Работа умственная будет даваться сложнее обычного из-за нахлынувшей мечтательности. Ваша активность ещё сильна, несмотря на убывающую Луну, потому лучший способ дать выход энергии – загрузить себя физически или заняться творчеством. Многие ваши начинания дадут первые результаты, и тем, кто сомневался в ваших силах, придется поубавить скепсиса и признать перспективность ваших идей и их успешность. Прекрасное время для самосовершенствования и очень благоприятное для встреч с друзьями. А ваша мечтательность поможет провести необычайно романтический вечер с любимым человеком.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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