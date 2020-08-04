Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 августа 25814 зараженных
04 августа
21:16 2020
К вечеру 4 августа в Молдове зарегистрированы 332 новых случая заражения коронавирусом, из которых 8 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 2377, из них первичных – 1698, а повторных 679.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 25814 человек.
Из 332 новых случаев на сегодняшний день14 – это медицинские работники, в том числе: врачи -7, медсестры – 5, вспомогательный персонал – 2.
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