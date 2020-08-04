Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака самые удачливые, кто чаще выигрывает в лотереях и розыгрышах

Фортуна, согласно мифологии, – богиня слепого случая. Но, ожидая ее, мало кто помнит о том, что, держа в руке рог изобилия, на дары из которого рассчитывает каждый, стоит она на шаре, символизирующем ее непостоянство. Но как бы там ни было на улыбку этой капризной особы рассчитывают многие. Ведь иногда, казалось бы, сдалано всё для успеха, но… Вот в таких случаях и понимаешь, что не хватило той самой улыбки, той самой удачи.

Так кто же чаще других становится получателем даров такой переменчивой Фортуны, кто же, сам того не подозревая, раскручивая колесо Удачи, становится победителем розыгрышей – с большим или маленьким призовым фондом – или счастливым обладателем выигрышного лотерейного билета?

Удивляющие Близнецы

Энергия, общительность и харизма неутомимых Близнецов позволяет им быстро обрасти нужными связями и интересными людьми. Умные и гибкие, они всегда оказываются в нужном месте в нужное время, а это очень часто вызывает не только улыбку Фортуны, но и ее любопытство – а чем всё это закончится? Потому Близнецы чаще других получают деньги на свои проекты, даже когда не очень надеются, срывают джекпот в лотерею и даже находят деньги просто на улице. Это самый удачливый знак зодиака!

Азартный Скорпион

Острое чутьё упорных Скорпионов дает им возможность всегда быть там, где пахнет деньгами, где есть выгода, в чем бы она ни выражалась. Если азартного Скорпиона привлечет мягкое кресло на более высокой ступени карьерной лестницы, которое помимо прочего посулит ему ещё и улучшение финансового благосостояния, то он получит главный приз, независимо от того, сколько конкурентов на пути к победе пострадают от его жала. На войне все средства хороши! Экономный Скорпион обязательно увеличит доходы!

Яркий Стрелец

Привычные к сюрпризам, неугомонные Стрельцы совершенно не удивляются случайным ценным находкам прямо посреди улицы. Они знают всё и о себе, и о своей удачливости. Они, яркие и веселые, их жизнь – красочный карнавал. Ну разве может Фортуна не улыбаться, глядя на этот праздник жизни?! Удача всегда где-то рядом со Стрельцами. У них, конечно, бывают и потери, но на фоне обретений – это капля в море. А вообще-то у этих любимчиков Фортуны почти все желания исполняются!

Авторитетный Телец

Не может Фортуна оставить без своих даров и упорных Тельцов. Их удача всегда в их руках. Они рано нарабатывают заслуженный авторитет. Поставив цель, Телец прёт к ней, сметая все преграды на своем пути, как… простите за тавтологию, Телец. А, добежав до заветной цели, не может сразу остановиться, и несется дальше с воинственным кличем, срывая по ходу цветы победы совершенно других участников абсолютно чужого забега. В общем, из любой ситуации Тельцы выжмут для себя по максимуму!

Интуитивный Рак

О интуиции Раков можно слагать легенды. Создается впечатление, что Фортуна сама наградила этих представителей водной стихии таким даром, чтобы потом улыбаться, наблюдая за тем, как довольно скрытные и необыкновенно осторожные Раки идут на зов своей интуиции и оказываются победителями среди смелых и порой безбашенных Овнов, Тельцов и прочих. Раки знают всё о финансовых вложениях, у них, как правило, крепкие семьи, которые обеспечивают крепкий тыл, и Фортуне это нравится!

Читайте также: