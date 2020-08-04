Запрет международного арбитражного суда Стокгольма расторгать договор о концессии аэропорта Кишинева между Avia Invest и государством — это временная мера, принятая до рассмотрения дела в суде. Об этом сообщили в Агентстве госсобственности (АГС) по поводу решения Стокгольмского арбитража.

«Также эта мера не противоречит сроку в 180 дней, предусмотренному в договоре о концессии, необходимому для выполнения условий разрыва контракта и возвращения всех активов, взятых в концессию и всех обновлений, которые нельзя отделить от объектов аэропорта», — заявили в Агентстве.

В ведомстве также сообщили, что намерены защищать права и интересы Молдовы в Стокгольмском суде.

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