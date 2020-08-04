До нового года кукурузу и пшеницу за Днестр не пустят
04 августа
14:21 2020
На левом берегу Днестра до конца года продлен запрет на экспорт некоторых сельхозпродуктов, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».
Глава региона Вадим Красносельский подписал 16 июня распоряжение, согласно которому до августа возбранялся вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы. Когда закончилась уборочная страда, и власти узнали, сколько собрано зерновых, а цифры оказались катастрофически малы, запрет на экспорт продлили до 31 декабря.
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