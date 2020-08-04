На левом берегу Днестра до конца года продлен запрет на экспорт некоторых сельхозпродуктов, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Глава региона Вадим Красносельский подписал 16 июня распоряжение, согласно которому до августа возбранялся вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы. Когда закончилась уборочная страда, и власти узнали, сколько собрано зерновых, а цифры оказались катастрофически малы, запрет на экспорт продлили до 31 декабря.

Читайте также: Большие деньги для 3 знаков зодиака на неделе 3-9 августа

Какие знаки создают самые крепкие и счастливые семьи