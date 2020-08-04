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Газета "Кишиневские новости"

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До нового года кукурузу и пшеницу за Днестр не пустят

04 августа
14:21 2020
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На левом берегу Днестра до конца года продлен запрет на экспорт некоторых сельхозпродуктов, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Глава региона Вадим Красносельский подписал 16 июня распоряжение, согласно которому до августа возбранялся вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы. Когда закончилась уборочная страда, и власти узнали, сколько собрано зерновых, а цифры оказались катастрофически малы, запрет на экспорт продлили до 31 декабря.

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