Рядом с Киевом создали бутылку размером в 202 метра
04 августа
13:56 2020
Недалеко от Киева на поле выкосили пшеницу так, что при взгляде сверху стерня выглядит как бутылка, сообщает «Страна».
Арт-сельхоз композиция имеет размер 202 метра на 57. В Национальном реестре рекордов журналистам сообщили: «Пять комбайнеров одновременно путем покоса создали огромную фигуру и установили новый национальный рекорд Украины». По словам авторов композиции, они посвятили ее окончанию сбора урожая и той водке, которая будет произведена из полученного зерна.
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