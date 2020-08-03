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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 4 августа

Поздравьте тех, кто празднует именины 4 августа
03 августа
22:26 2020
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4 августа День Ангела у Алексея, Корнилия, Марии, Михаила.

Целеустремленные, с сильным характером, рожденные в этот день наделены Вселенной самыми мощными лидерскими способностями. Победители по жизни, они умны и хитры, умеют найти выход из любой, даже самой запутанной ситуации. За эти качества их высоко ценят коллеги. Эти качества дают им возможность руководить другими людьми – они чаще всего становятся руководителями и довольно рано обретают независимость. Они ставят смелые цели, довольно легко их достигают, обеспечивая себе достойное финансовое состояние. Эти сильные личности безупречны в работе.

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