Оказывается, инфекция специально провоцирует иммунитет

Ученые из университета Сан-Франциско нашли объяснение, почему коронавирус вызывает тяжелое течение болезни.

О том, что инфекция вызывает сильный иммунный ответ, медики знали давно. Теперь стало понятно, что коронавирус специально провоцирует иммунитет, заставляя его напрячь все силы. Тем самым ослабляется действие лекарств, и болезнь протекает тяжелее. До сих пор подобного коварства ни у одной инфекции замечено не было.

Именно этим во многом объясняется столь широкое распространение коронавируса, тем более, что инфекция способна поражать не только дыхательную систему, но и другие органы человека, сообщает «MedicalXpress».

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