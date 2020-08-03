Американские ученые поняли, в чем коварство коронавируса
Оказывается, инфекция специально провоцирует иммунитет
Ученые из университета Сан-Франциско нашли объяснение, почему коронавирус вызывает тяжелое течение болезни.
О том, что инфекция вызывает сильный иммунный ответ, медики знали давно. Теперь стало понятно, что коронавирус специально провоцирует иммунитет, заставляя его напрячь все силы. Тем самым ослабляется действие лекарств, и болезнь протекает тяжелее. До сих пор подобного коварства ни у одной инфекции замечено не было.
Именно этим во многом объясняется столь широкое распространение коронавируса, тем более, что инфекция способна поражать не только дыхательную систему, но и другие органы человека, сообщает «MedicalXpress».
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