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Газета "Кишиневские новости"

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В Нидерландах построили мост не поперек, а вдоль реки

В Нидерландах построили мост не поперек, а вдоль реки
03 августа
21:26 2020
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Он находится ниже уровня воды

В городе Хальстерен построили мост оригинальной конструкции. Инженеров вдохновила история из Библии, повествующая о том, как Моисей уводил евреев из египетского плена, и воды Красного моря расступились и дали людям пройти. Конструкция и получила название «Мост Моисея».

Мост построен не над рекой, как это делается обычно, а ниже уровня воды и к тому же расположен не поперек течения, а вдоль него. Дело в том, что сооружение находится в исторической части страны и создатели не хотели портить новоделом ландшафт, сохранившийся практически в неприкосновенности с XVII века. Сконструирован мост по образцу песчаных и каменных валов, которыми местные жители издавна соединяли между собой населенные пункты, и его практически не видно над поверхностью воды, сообщает mirkrasiv.ru.

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