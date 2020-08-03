Для желающих это совершенно безопасно

Самый старый финский зоопарк «Эхтяри» пошел навстречу просьбам посетителей. Они не раз высказывали пожелание остаться на территории заведения с ночевкой.

И вот теперь такая возможность появилась. Неподалеку от вольера, где живут медведи, соорудили деревянный домик. В нем можно переночевать, а из окна прекрасно видна вся территория зоопарка. И жизнь медведей как на ладони.

О безопасности можно не волноваться. Домик обустроен на возвышении, иначе, чем по лестнице, в него не добраться.

Если опыт окажется удачным, администрация зоопарка намерена обустроить еще несколько подобных домиков, пишет газета «Helsingin Sanomat».

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