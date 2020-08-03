В Финляндии зоопарк приглашает провести ночь в компании медведей
Для желающих это совершенно безопасно
Самый старый финский зоопарк «Эхтяри» пошел навстречу просьбам посетителей. Они не раз высказывали пожелание остаться на территории заведения с ночевкой.
И вот теперь такая возможность появилась. Неподалеку от вольера, где живут медведи, соорудили деревянный домик. В нем можно переночевать, а из окна прекрасно видна вся территория зоопарка. И жизнь медведей как на ладони.
О безопасности можно не волноваться. Домик обустроен на возвышении, иначе, чем по лестнице, в него не добраться.
Если опыт окажется удачным, администрация зоопарка намерена обустроить еще несколько подобных домиков, пишет газета «Helsingin Sanomat».
Читайте также: Большие деньги для 3 знаков зодиака на неделе 3-9 августа
Что обещают звезды всем знакам зодиака на неделе с 3 по 9 августа