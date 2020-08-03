Вторник, 4 августа 2020, 04:12

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

В Финляндии зоопарк приглашает провести ночь в компании медведей

В Финляндии зоопарк приглашает провести ночь в компании медведей
03 августа
21:21 2020
Версия для печати

Для желающих это совершенно безопасно

Самый старый финский зоопарк «Эхтяри» пошел навстречу просьбам посетителей. Они не раз высказывали пожелание остаться на территории заведения с ночевкой.

И вот теперь такая возможность появилась. Неподалеку от вольера, где живут медведи, соорудили деревянный домик. В нем можно переночевать, а из окна прекрасно видна вся территория зоопарка. И жизнь медведей как на ладони.

О безопасности можно не волноваться. Домик обустроен на возвышении, иначе, чем по лестнице, в него не добраться.

Если опыт окажется удачным, администрация зоопарка намерена обустроить еще несколько подобных домиков, пишет газета «Helsingin Sanomat».       

Читайте также: Большие деньги для 3 знаков зодиака на неделе 3-9 августа

Что обещают звезды всем знакам зодиака на неделе с 3 по 9 августа

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,510,00%
EUR19,420,00%
GBP21,600,00%
UAH0,590,00%
RON4,02+0,01%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 04.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд