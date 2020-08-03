Старинный инструмент пострадал во время прошлогоднего пожара

В Соборе Парижской богоматери пожар случился в апреле прошлого года. Тогда большая часть деревянной крыши и готический шпиль сгорели. Знаменитый орган не был затронут огнем, но пострадал от воды, потоки которой попали внутрь помещения во время тушения пожара, а длился он четырнадцать часов.

И вот теперь началась реставрация инструмента. В нем около восьми тысяч труб. Каждую предстоит снять со своего места, тщательно очистить и возвратить обратно. Как считают специалисты, работы удастся завершить не раньше весны 2024 года, передает радио Europe1. И тогда, можно надеяться, знаменитый большой орган Нотр-Дам-де-Пари зазвучит вновь.

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