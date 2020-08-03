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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в РМ: на вечер 3 августа 800 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в РМ: на вечер 3 августа 800 смертей от инфекции
03 августа
18:56 2020
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В течение прошедшего дня, 3 августа, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летняя женщина из Резинского района, 58-летняя женщина из Яловенского района, 85-летняя женщина из Единецкого района, 54-летний мужчина из Яловенского района, 78-летняя женщина из Хынчештского района, 80-летний мужчина из Оргеевского района, 63-летняя женщина из Яловенского района, 43-летняя женщина из района Фалешты. На вечер 3 августа 17942 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 800 человек умерли от инфекции.

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