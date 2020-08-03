В течение прошедшего дня, 3 августа, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летняя женщина из Резинского района, 58-летняя женщина из Яловенского района, 85-летняя женщина из Единецкого района, 54-летний мужчина из Яловенского района, 78-летняя женщина из Хынчештского района, 80-летний мужчина из Оргеевского района, 63-летняя женщина из Яловенского района, 43-летняя женщина из района Фалешты. На вечер 3 августа 17942 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 800 человек умерли от инфекции.