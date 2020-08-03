Большинство стран мира сегодня к ней не готовы

Знаменитый детский врач, один из патриархов российской медицины Леонид Рошаль оценил пандемию коронавируса как репетицию биологической войны.

По его словам, в большинстве стран мира не проявили готовности даже к простой эпидемии, не говоря уже о пандемии. Практически везде обнаружился дефицит средств защиты для медиков. Системы здравоохранения всех государств подверглись серьезной проверке на прочность, и далеко не все эту проверку выдержали.

Доктор Рошаль подчеркнул, что, по его мнению, нет оснований утверждать об искусственном происхождении коронавируса, но то, что для инфекции не существует государственных границ, несомненно. И это следует учитывать, говоря о потенциальной опасности биологической войны.

Врач напомнил, что в советские времена существовала прекрасно отлаженная система биологической защиты, ее позаимствовал и Китай. В постсоветских странах система частично сохранилась, и в условиях пандемии ей пришлось пройти своеобразный тест.

Леонид Рошаль также утверждает, что не стоит рассчитывать на то, что вакцина от коронавируса в ближайшее время получит широкое распространение. Чтобы провести полномасштабные клинические испытания, необходим как минимум год, а вакцинация всего населения планеты займет года два-три.

Доктор призывает не впадать в панику: человечество уже пережило чуму, холеру, оспу, другие опасные заболевания, переживет и коронавирус. Но о мерах безопасности – масках, перчатках, гигиене рук, социальной дистанции – должны помнить все, кто не хочет оказаться на больничной койке или, того хуже, в отделениях реанимации, цитирует Леонида Рошаля журнал «Forbes».