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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ученые США выяснили, что дети – опасные переносчики коронавируса

Ученые США выяснили, что дети – опасные переносчики коронавируса
03 августа
16:51 2020
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Хотя сами они болеют значительно реже взрослых

Чем ближе осень, тем острее всех волнует вопрос открытия учебных заведений: коронавирус не отступает. Поэтому американские ученые решили более внимательно изучить то, как дети переносят болезнь.

Около полутора сотен пациентов разделили по возрастным группам и исследовали содержание вируса в образцах их мокроты. Выяснилось, что анализы взрослых и школьников показали практически одинаковые результаты содержания вирусных частиц в мокроте. То есть интенсивность распространения инфекции у этих двух групп в среднем не отличается. А вот у маленьких детей, не достигших пятилетнего возраста, частиц вируса в мокроте оказалось значительно больше. Это значит, что, хотя сами малыши болеют значительно реже, чем старшие, и зачастую бессимптомно, коронавирус они распространяют гораздо активнее, сообщает телеканал «Доктор».

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