3 августа День Ангела у Анны, Георгия, Евгения, Ивана, Петра, Семена, Фёдора.

Любители приключений, рожденные в этот день могут выбирать свою судьбу сами, правда лишь отчасти. За ошибки прошлых жизней вам будет послано множество испытаний. Насколько вы будете терпимы к перипетиям судьбы, насколько уверенно и смело будете преодолевать жизненные невзгоды, настолько счастливее и успешнее будет ваша жизнь. Если же вы впустите в свою жизнь разочарование и недовольство, то света и радости не ждите. Но, преодолевая препятствия, вы закаляетесь и обретаете опыт, который поможет вам открыть в себе источники новых возможностей. Эмоциональность придется держать под контролем. Ее неконтролируемые всплески обижают ваших близких.

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Поздравляем именинников!

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