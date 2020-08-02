Понедельник, 3 августа 2020, 03:45

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Поздравьте тех, кто празднует именины 3 августа

Поздравьте тех, кто празднует именины 3 августа
02 августа
22:46 2020
Версия для печати

3 августа День Ангела у Анны, Георгия, Евгения, Ивана, Петра, Семена, Фёдора.

Любители приключений, рожденные в этот день могут выбирать свою судьбу сами, правда лишь отчасти. За ошибки прошлых жизней вам будет послано множество испытаний. Насколько вы будете терпимы к перипетиям судьбы, насколько уверенно и смело будете преодолевать жизненные невзгоды, настолько счастливее и успешнее будет ваша жизнь. Если же вы впустите в свою жизнь разочарование и недовольство, то света и радости не ждите. Но, преодолевая препятствия, вы закаляетесь и обретаете опыт, который поможет вам открыть в себе источники новых возможностей. Эмоциональность придется держать под контролем. Ее неконтролируемые всплески обижают ваших близких.

Читайте также:

Поздравляем именинников!

Читайте также:

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,61+0,42%
EUR19,59+0,55%
GBP21,76+0,53%
UAH0,60+0,42%
RON4,06+0,71%
RUB0,22+0,60%

Курсы валют в MDL на 02.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд