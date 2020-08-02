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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы проинспектировал дорожные работы в Оницкань

Президент Молдовы проинспектировал дорожные работы в Оницкань
02 августа
15:51 2020
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В селе Оницкань Криулянского района президент Молдовы Игорь Додон

ознакомился с ходом работ по строительству небольшого участка дороги (320 метров), ведущей к местной гимназии.

Это один из первых примеров реализации общенациональной программы «Хорошие дороги для всех», финансирование проекта начато в этом году из бюджетных средств.

Затем глава государства проинспектировал строительные работы на участке длиной 340 метров в селе Холеркань (Голерканы) Дубоссарского района.

Сумма затрат оценивается почти в миллион леев, и это еще один пример успешного внедрения общенациональной программы «Хорошие дороги для всех».

Игорь Додон пожелал работникам успешного завершения строительства и выразил уверенность в том, что выполнение национальной программы позволит значительно улучшить дорожную инфраструктуру, что, в свою очередь, ускорит экономическое развитие как региона, так и страны в целом.

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