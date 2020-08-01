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Газета "Кишиневские новости"

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В Кишиневе на площади Михая Эминеску проведут необычный эксперимент

В Кишиневе на площади Михая Эминеску проведут необычный эксперимент
01 августа
22:41 2020
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Ремонтные работы в столице на площади Михая Эминеску начнутся в ближайшее время, сообщил в соцсетях Ион Чебан. Проект готов и все необходимые процедуры уже пройдены. Впервые на этом месте будет проведен необычный эксперимент с применением мощения, художественного освещения, а также других инновационных элементов.Генпримар выразил надежду, что эти работы окужутся успешными, чтобы их можно было применять и в других районах города. Расходы будут покрыты мэрией Кишинева и Mobiasbanca. Чебан написал, что помнит о художниках, которые продавали свои картины на площади Михая Эминеску и были перемещены на аллею в Соборном парке, где для них необходимо создать хорошие условия. 

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