Суббота, 1 августа 2020, 13:45

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Три девицы вызвали переполох и гнев участников боев на Украине

01 августа
13:41 2020
Версия для печати

Три подвыпившие девушки в городе Долинская Кировоградской области в Парке железнодорожников исполнили песню «Такого, как Путин», сообщает издание «Страна».

Соответствующее видео было размещено в Интернете. Столь непатриотичное поведение вызвало гнев участников боев на востоке страны. Они выяснили адреса девушек и объявили, что в ближайшее время допросят их и их родных, дабы выяснить степень их любви к родине. Одна из «непатриотичного» трио написала в соцсетях, что просто с подругами пели все, что придет в голову, и не пытались тем самым выразить поддержку России.

Читайте также: Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Жизнь 4 знаков зодиака изменят выходные 1-2 августа

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,540,00%
EUR19,490,00%
GBP21,650,00%
UAH0,600,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 01.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд