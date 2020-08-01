Три подвыпившие девушки в городе Долинская Кировоградской области в Парке железнодорожников исполнили песню «Такого, как Путин», сообщает издание «Страна».

Соответствующее видео было размещено в Интернете. Столь непатриотичное поведение вызвало гнев участников боев на востоке страны. Они выяснили адреса девушек и объявили, что в ближайшее время допросят их и их родных, дабы выяснить степень их любви к родине. Одна из «непатриотичного» трио написала в соцсетях, что просто с подругами пели все, что придет в голову, и не пытались тем самым выразить поддержку России.

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