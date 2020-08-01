На сегодняшний день в стране 17571 человек прошёл лечение и 783 умерли от инфекции COVID-19.

На 1 августа в Молдове подтверждено 24733 случая заражения новым коронавирусом, из которых 1551 – в Приднестровье. За последние 24 часа 302 человека были выписаны из больниц после полного курса лечения.Состояние здоровья 442 инфицированных – тяжелое (в том числе 39 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1152 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.