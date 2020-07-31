1 августа День Ангела у Григория, Дмитрия, Евгении, Митрофана, Романа, Степана, Тихона.

Независимые и свободолюбивые, рожденные в этот день наделены массой достоинств. Здоровые амбиции и умение работать помогают им ставить смелые цели и достигать их. Очень серьезно относятся к работе, щепетильные и усердные, именинники 1-го августа отличаются стремлением во всем быть первыми. Они обо всем имеют собственное мнение, никогда его не меняют в угоду кому-либо. Напористые и волевые, с широким кругозором они интересные собеседники. Хотя окружающим с ними непросто.

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Поздравляем именинников!

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