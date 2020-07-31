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Газета "Кишиневские новости"

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Новые типы приветствия помогут избежать заражения Covid-19

Новые типы приветствия помогут избежать заражения Covid-19
31 июля
18:06 2020
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Во времена испанки, когда прямо как сейчас любой лишний контакт мог спровоцировать заражение, приходилось быть изобретательным, чтобы в обществе не прослыть нахалом. Рукопожатия сменились снятием шляпы, что сегодня совершенно бессмысленно. Когда последний раз вы видели на улице мужчину в шляпе? Новые способы поздороваться не заставили себя ждать!

1.       Уханьское приветствие в Китае. «Рукопожатие» предполагает стукнуться внутренней стороной ступней с человеком, которого приветствуешь. Уханьское приветствие стало популярным, после вирусного ролика в интернете с его исполнением. Также таким образом поздоровались министр энергетики РФ Александр Новак и президент Танзании Джон Магуфули.

2.       Вновь Османская империя. В Турции приветствие – это выражение любви, признательности и уважения, потому современный тесный контакт было принято заменить на культурное наследие, оставленное Османской империей! Легкий поклон с правой рукой на сердце означает радость от встречи и быстро прижился даже среди молодежи.

3.       Французские поцелуи без поцелуев. Давняя традиция целоваться при встрече во Франции довольно быстро, хоть и не безболезненно, сменилась простым устным «целую!». Этот легкомысленный возглас все еще означает близость с человеком, кому был адресован.

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