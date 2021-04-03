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Газета "Кишиневские новости"

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Британская семейная пара приспособила под жилье лодку

Британская семейная пара приспособила под жилье лодку
03 апреля
22:31 2021
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В британском Бирмингеме жених с невестой мечтали после свадьбы приобрести собственный домик, но их средств не хватало даже на пустой земельный участок.

В конце концов жилищную проблему они решили весьма оригинальным способом: купили подержанную круизную лодку и переоборудовали ее под дом. Правда, пришлось немало потрудиться, чтобы привести приобретение в приличный вид, потому что досталась им лодка в плачевном состоянии. Работы заняли почти полгода, влюбленные все делали собственными силами. Зато теперь у них довольно комфортабельное жилье.

Они живут в своем гнездышке уже третий год, путешествуя по окрестным рекам. Покупка и ремонт обошлись не так уж дешево, однако ежемесячные затраты вдвое ниже, чем если бы пришлось платить за аренду квартиры в городе или вносить взносы за ипотеку, сообщает life.ru.     

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