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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровские гастарбайтеры оккупировали Россию и Израиль

31 июля
15:16 2020
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В июне этого года на левый берег Днестра физическим лицам было переведено 12,3 миллиона в долларовом эквиваленте, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Это на 28,8 процента больше, чем в мае 2020-го, и на 43,4, чем в июне прошлого года. Специалисты полагают, что в условиях коронакризиса, когда въехать в регион проблематично, средства на родину гастарбайтеры отправляли исключительно посредством систем денежных переводов. Кстати, самая популярная из них в Приднестровье «Золотая корона», через которую переведено 40,8 процентов всех средств, полученных родственниками трудовых мигрантов. Больше всего денег поступило из России и Израиля.

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