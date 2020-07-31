В американском Сенате принято решение – предоставить Украине военно-техническую помощь на 300 миллионов долларов, сообщает «Страна».

По мнению сенаторов, как демократов, так и республиканцев, подобного рода поддержка Незалежной должна продемонстрировать Москве, что Вашингтон стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Сенатор Джин Шахин в частности заявил: «Злонамеренное поведение Кремля в отношении США и наших трансатлантических партнеров не ослабевает, поэтому обеспечение наших союзников в регионе способностью противостоять этой агрессии на переднем крае имеет большое значение».

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