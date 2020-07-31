Пятница, 31 июля 2020, 16:18

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

США бросают триста млн $ в топку украинского суверенитета

31 июля
15:16 2020
Версия для печати

В американском Сенате принято решение – предоставить Украине военно-техническую помощь на 300 миллионов долларов, сообщает «Страна».

По мнению сенаторов, как демократов, так и республиканцев, подобного рода поддержка Незалежной должна продемонстрировать Москве, что Вашингтон стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Сенатор Джин Шахин в частности заявил: «Злонамеренное поведение Кремля в отношении США и наших трансатлантических партнеров не ослабевает, поэтому обеспечение наших союзников в регионе способностью противостоять этой агрессии на переднем крае имеет большое значение».

Читайте также: Самые неблагоприятные дни августа 2020 года

Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,68+0,63%
EUR19,75+0,36%
GBP21,92+0,84%
UAH0,60+0,51%
RON4,09+0,39%
RUB0,23–0,19%

Курсы валют в MDL на 31.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд