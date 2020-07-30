31 июля День Ангела у Афанасия, Емельяна, Ивана, Кузьмы, Леонтия, Мирона, Степана.

Открытые и щедрые, рожденные в этот день совершенно земные люди. Они первыми порадуются победам не только близких, но и малознакомых людей, и будут в числе тех, кто бросился на помощь по первому зову. Очень дружелюбные, они не мечтают о заоблачных карьерных высотах и обо всех богатствах мира, при этом абсолютно самодостаточные. Они бескорыстны и честолюбивы. С удовольствием занимаются самосовершенствованием. Именинники 31 июля любознательны. Им интересно познавать мир, изучать историю. Происхождение разных народов, их культура, обычаи – самая благодатная тема для обсуждения с именинниками этого дня.

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Поздравляем именинников!

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