Кабмин подготовил документ, предусматривающий льготы для фермеров, приобретающих технику и оборудование. На этой неделе правительство одобрит и представит парламенту проект «Модернизация техники и сельхозоборудования», который был согласован с японским правительством 30 июня 2020 г.

В рамках этого соглашения Япония предоставит нашей стране преференциальный кредит в размере 18,6 млн долларов США для приобретения техники и оборудования, применяемых в сельском хозяйстве.

Внедрение проекта предусматривает улучшение производительности в сельском хозяйстве. Также усилия по модернизации отрасли приведут к созданию новых рабочих мест и обновлению парка техники.

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