Каждый новый месяц вносит в нашу жизнь изменения. Чья-то жизнь меняется медленно и постепенно. Чья-то совершает крутой вираж вверх. А чья-то входит в штопор, и только время покажет уровень мастерства «пилота». Но Вселенная никогда не бросает своих детей. Одним она дает силы подняться. Над другими раскрывает спасительный зонт, чтобы уберечь от неприятностей. К третьим же помощь приходит с небольшой задержкой, чтобы, лишь коснувшись проблемы, вынесли важный урок и наиболее полно ощутили радость жизни.

В августе избранниками Вселенной станут три знака зодиака:

Телец

Трудолюбие и упорство оценит Вселенная в августе. Кто же, если не Телец, обладающий этими качествами, достоин награды? Активность, жизненная энергия, умение сконцентрироваться на цели, быстрый ритм жизни – все это позволит Тельцу в середине месяца в деловой сфере просто взмыть в небеса. Это отразится не только на его статусе и финансовом состоянии, но и позволит ему по-новому взглянуть на мир. Он станет более открытым, а жизнь – яркой и красочной.

Рыбы

Вселенная оценит в августе желание жить лучше. К кардинальным переменам в жизни давно готовятся Рыбы. Они расписали до мелочей каждый свой шаг по дороге в лучшую жизнь. И путь этот будет непростым, так как рассчитывать им не на кого. Все только в их руках. Но Рыбы сейчас сильны, как никогда. Они накопили много энергии для рывка вверх. А желание изменить жизнь столь велико, что просто отрывает от земли, унося в восторженные грёзы.

Лев

Вот уж кому повезет в августе больше, чем остальным, – Льву. Вокруг него все закрутится очень быстро, причем не по его воле. Вселенная сама изменит всё наилучшим образом. От Льва требуется только проявить свое жизнелюбие и принять шквал возможностей, которые на него обрушатся. Вальяжному Льву придется привыкать к новым условиям и быстро решать, принимать ли столь радикальные изменения работы, личной жизни и прочие. Астрологи рекомендуют принять.