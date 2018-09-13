Люди, еженедельно употребляющие в пищу шашлыки или другую еду, приготовленную на углях, тем самым увеличивают риск развития сердечнососудистых заболеваний. По словам ученых из Оксфорда, злоупотребление такими продуктами связано с риском ранней смерти.

По словам ученых, ранее уже существовало предположение, что приготовление пищи на углях или древесине может приводить к смертельно опасным заболеваниям сердца, однако до сих пор существовало не слишком много доказательств. Чтобы разобраться в этом вопросе, специалисты провели исследование с участием 341 730 жителей различных регионов Китая в возрасте от 30 до 79 лет. В период с 2004 по 2018 год добровольцев спросили, как часто они готовят продукты с применением твердого топлива, а затем ученые наблюдали за ними вплоть до 2017 года. Как оказалось, те, кто готовил еду на углях или дровах раз в неделю или чаще, в большем количестве случаев страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, и риск ранней смерти от этих болезней среди них также был выше.

Исследователи считают, что переход значительной части человечества к приготовлению пищи на газовых и электрических плитах мог слегка отдалить его от природы, однако весьма положительно сказался на здоровье людей.

Специалисты рассказали о своих выводах в ходе проходящей в Мюнхене ежегодной конференции Европейского общества кардиологов. Ранее сообщалось о других любопытных выступлениях на той же встрече — в частности, ученые из Греции рассказали, сколько нужно спать, чтобы свести к минимуму вероятность развития сердечнососудистых заболеваний, а специалисты, представляющие Тулузский университет, предположили, что между морщинами на лбу и риском ранней смерти может существовать взаимосвязь.