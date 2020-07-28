Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках начала второй волны мировой пандемии, передают BBC.

Все граждане, приехавшие из Испании в Великобританию обязаны провести в самоизоляции две недели. В защиту этого решения Борис Джонсон сказал, что правительство должно принимать дальнейшие ограничительные меры в случае необходимости. Заявление было сделано Джонсоном сразу после того, как испанский премьер-министр назвал требования Великобритании об обязательном карантине для Испании «несправедливыми».

Германия также высказывала опасения в связи с возросшим числом новых заболевших. За последнюю неделю в стране были зарегистрированы 3611 новых случаев заражения.

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