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Газета "Кишиневские новости"

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Легендарная группа АВВА возвращается с новыми песнями!

Легендарная группа АВВА возвращается с новыми песнями!
28 июля
22:36 2020
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Популярная шведская группа 70-80хх АВВА выпустит в 2021 году целых пять новых композиций! Об этом в эфире подкаста Джеффа Ллойда сообщил сам солист группы Бьорн Ульвеус.

Воссоединение группы должно было состояться уже в этом году вместе с выходом двух треков, но решение отложили из-за пандемии.

Последний альбом группы The Visitors был издан в 1981 году. Позже ABBA выпускала несколько сборников с неизданными ранее песнями. Всемирная известность пришла к группе после победы на Евровидении в 1974 году. В 2010 году за значительные заслуги в музыке АВВА была включена в Зал славы рок-н-ролла.

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