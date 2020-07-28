Популярная шведская группа 70-80хх АВВА выпустит в 2021 году целых пять новых композиций! Об этом в эфире подкаста Джеффа Ллойда сообщил сам солист группы Бьорн Ульвеус.

Воссоединение группы должно было состояться уже в этом году вместе с выходом двух треков, но решение отложили из-за пандемии.

Последний альбом группы The Visitors был издан в 1981 году. Позже ABBA выпускала несколько сборников с неизданными ранее песнями. Всемирная известность пришла к группе после победы на Евровидении в 1974 году. В 2010 году за значительные заслуги в музыке АВВА была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Читайте также: Подарок судьбы: Самое важное, что получил каждый знак зодиака

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 27 июля по 2 августа

Василиса Володина: Что приготовила нам Вселенная до конца 2020 года