Луна в Стрельце. Деловая активность – вот что характерно для этого дня

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 29 июля?

Деловая активность – вот что характерно для этого дня. В период растущей луны вы ощущаете подъем жизненных сил, ваша энергия бьет ключом и настроение прекрасное. Есть все для того, чтобы переделать кучу дел, сдвинуть с мертвой точки застрявшие проекты и начать реализовывать новые. Когда вы на подъёме, вы можете решить самые сложные вопросы – с них и надо начать день. Юридическими проблемами, вопросами, которые решают государственные инстанции, можно смело озадачиться в этот день – проблем не должно быть. Держите под контролем свои эмоции и будьте внимательны – не попадитесь на удочку к мошенникам. День благоприятен для смены работы, командировок.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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