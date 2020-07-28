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Газета "Кишиневские новости"

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Кику: 300 млн леев для компенсации убытков от засухи и града

Кику: 300 млн леев для компенсации убытков от засухи и града
28 июля
19:01 2020
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Премьер Ион Кику обсудил с фермерами и руководством Тараклийского района последствия засухи нынешнего года, а также пути преодоления ее последствий. Председатель района Иван Пасларь проинформировал главу кабмина о том, что свыше 18 тыс. га зерновых первой группы пострадали из-за природных катаклизмов, а экономические агенты несут существенные убытки.

При этом сельхозпроизводители отметили, что смогут справиться с кризисом при поддержке государства, а также коммерческих банков. Они заявили, что существуют препятствия для получения кредитов в нынешней кризисной ситуации. Премьер подчеркнул, что позиция правительства заключается в оказании поддержки аграриям.

«В разгар пандемии государство не может покрыть на 100% нанесенный ущерб, но мы предложили реальные решения для сельхозпроизводителей. Выделяем 300 млн леев для компенсации убытков, нанесенных засухой и градом. Эти деньги поступят фермерам в августе-сентябре», – заявил Кику.

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