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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В России, чем ближе к народу, тем больше мата

28 июля
17:11 2020
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Проректор по науке Государственного института русского языка Михаил Осадчий в интервью радио Sputnik рассказал, что знакомая нам ненормативная лексика появилась задолго до татаро-монгольского нашествия.

То, что мат привнесен в русский язык кочевыми народами, ученный считает мифом. Многие матерные слова раньше являлись общеупотребительными. Например, часто используемое нецензурное слово является однокоренным с «хвоя» или «хворостина». Обозначает веточку, или палку. По словам филолога, активно ненормативную лексику стали использовать после 1917 года, когда представители власти на каждом шагу пытались продемонстрировать свою близость к народу.

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