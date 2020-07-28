Афанасий Шкурупий, архиепископ Харьковский и Полтавский Православной церкви Украины, считает президента Владимира Зеленского предателем национальных интересов. Об этом священнослужитель написал в социальных сетях, сообщает «Страна».

Шкурупий недоволен тем, что на Донбассе остановлены бои, он сторонник войны до победного конца. «С весны прошлого года у меня постоянно напеваются такие слова: “Смотрю в прицел я и думку гадаю – почему я не снайпер, почему не стреляю?”. Это, вероятно, было ощущение, которое с каждым днем становится все крепче, на то ужасное предательство Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь. Они этим поступком поставили себя вне закона», – уверен Шкурупий. Он призвал паству «разобраться с прихвостнями Путина», при этом священнослужитель сам готов поучаствовать в процессе, где у него в одной руке будет крест, а в другой – пулемет.

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