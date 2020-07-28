Азербайджан и Турция с первого по пятое августа проведут совместные военные учения, сообщает агентство «Интерфакс».

Будут задействованы сухопутные войска и военно-воздушные силы двух стран. Состоятся показательные боевые стрельбы из бронетехники, орудий, минометов, реактивных систем залпового огня. Решение о проведении подобного рода маневров было принято после того как на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

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