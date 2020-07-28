Сто пятьдесят гастарбайтеров, работавших на ферме в округе Дингольфинг-Ландау, в Баварии, заболели COVID-19, сообщает «Международное румынское радио».

Генеральное консульство Румынии в Мюнхене готово сидящим на карантине согражданам оказать любую необходимую помощь, говорится в релизе МИДа. Всего же на ферме трудились 480 сезонных рабочих из Украины, Венгрии, Болгарии и Румынии. Глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер объявил, что сельхозпредприятие и его работники временно будут изолированы.

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