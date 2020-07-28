Об этом сообщает РИА Новости

Причина – лососевая путина в этом году на Камчатке наихудшая за последние десять лет. Специалисты объясняют это тем, что вода у полуострова не прогрелась, и это не дало рыбе пойти на нерест. «Низкие объемы вылова окажут влияние на рынок лососевых, даже несмотря на то, что на Сахалине лов пока обнадеживает», – цитирует РИА Новости президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалина Максима Козлова.

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