COVID-19: в Румынии США приравняли к Молдове
27 июля
16:51 2020
Национальный совет по чрезвычайным ситуациям Румынии распространил список стран с высокой степенью заражения COVID-19, сообщает «Международное румынское радио».
В перечне 44 государства. Там присутствуют: Аргентина, Бразилия, Израиль, Люксембург, Молдова, Черногория, Косово, Сербия, Россия, США, Босния и Герцеговина. Люди, прибывшие из этих стран, обязаны отправиться на двухнедельный карантин по месту жительства.
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