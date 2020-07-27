Национальный совет по чрезвычайным ситуациям Румынии распространил список стран с высокой степенью заражения COVID-19, сообщает «Международное румынское радио».

В перечне 44 государства. Там присутствуют: Аргентина, Бразилия, Израиль, Люксембург, Молдова, Черногория, Косово, Сербия, Россия, США, Босния и Герцеговина. Люди, прибывшие из этих стран, обязаны отправиться на двухнедельный карантин по месту жительства.

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